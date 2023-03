Elon Musk si scusa con il dipendente che aveva licenziato da Twitter e deriso per la sua disabilità (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arrivano le scuse di Elon Musk a Halli Thorleifsson, il dipendente di Twitter che aveva sbeffeggiato deridendolo sulla sua disabilità. «Vorrei scusarmi per non aver capito la situazione. Mi ero basato su cose che mi erano state dette e che non sono vere», ha twittato Musk. Tutto è nato da uno scambio di cinguettii sul social dopo che Thorleifsson, affetto da distrofia muscolare e costretto sulla sedia a rotelle, aveva interpellato il nuovo Ceo perché non riusciva ad avere una conferma sul suo licenziamento. aveva, infatti, denunciato su Twitter che da 9 giorni non riusciva a connettersi ai suoi accessi di lavoro al social dal suo computer e che le risorse umane del suo ufficio non gli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arrivano le scuse dia Halli Thorleifsson, ildichesbeffeggiato deridendolo sulla sua. «Vorreirmi per non aver capito la situazione. Mi ero basato su cose che mi erano state dette e che non sono vere», ha twittato. Tutto è nato da uno scambio di cinguettii sul social dopo che Thorleifsson, affetto da distrofia muscolare e costretto sulla sedia a rotelle,interpellato il nuovo Ceo perché non riusciva ad avere una conferma sul suo licenziamento., infatti, denunciato suche da 9 giorni non riusciva a connettersi ai suoi accessi di lavoro al social dal suo computer e che le risorse umane del suo ufficio non gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? Attualmente i link esterni pubblicati su Twitter non funzionano. Problemi anche con il caricamento di foto e vid… - DavidPuente : No comment che è meglio - repubblica : Elon Musk prende in giro un dipendente di Twitter in sedia a rotelle - MauroLongone : @valfurla Sono i cocchi di Elon Musk. Te li ingozza a forza! È democraticissimo, lui! - ilriformista : Elon Musk ha sbeffeggiato un suo dipendetne disabile licenziato da Twitter, mettendo in dubbio anche la sua malatti… -