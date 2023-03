Elly Schlein la camaleonte

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La nuova segretaria del Partito democratico è dipinta come spavalda e risoluta, ma negli anni si è dimostrata furbescamente prudente e brillantemente incostante. Entrando e uscendo dal Pd, cambiando padrini e partiti. Ritratto di una riformista trasformista. «L’altro giorno è uscito il nuovo album dei Mumford & Sons. E in molti, me compresa, sono rimasti un po’ delusi, perché è senz’altro un buon disco, ma non è il loro sound. Non si riconoscono quasi». Nemmeno la giovane, in quel mesto 8 maggio del 2015, si riconosceva più nel Pd. Tanto da arrivare «a una scelta soffertissima»: lasciare il partito. Ma certi amori, cantava quel boomer di Venditti, «fanno dei giri immensi e poi ritornano». La futura segretaria dem, all’epoca, trasmigra verso Possibile di Pippo Civati. Poifonda Emilia-Romagna Coraggiosa. Entra in parlamento, lo scorso ...