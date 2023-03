Elly Schlein incontra le lavoratrici di un centro commerciale | ' Basta con i contratti pirata'

(Di mercoledì 8 marzo 2023)hato, insieme all'onorevole Cecilia D'Elia e la consigliera regionale Marta Bonafoni, ledella grande distribuzione organizzata in undi Roma. "Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : 'Le ricchezze? Noi vogliamo...'. Max del Papa è incappato in questa ammissione di Elly #Schlein. E non voleva crede… - stanzaselvaggia : La banalità e il paternalismo con cui Santoro sta parlando di Elly Schlein racconta poco di Elly Schlein e molto di Michele Santoro. - elio_vito : “Lei, Elly Schlein…con il solito outfit da centro sociale”?? questa è la descrizione spregiativa della segretaria de… - elespaterlini1 : @mariamacina Finalmente il manifesto ha trovato casa. È diventato il piccolo corifeo della schlein. Nessuna sorpres… - siamonoitv2000 : Giorgia Meloni, Elly Schlein, Silvana Sciarra, Margherita Cassano, Monica Maggioni, Antonella Polimeni. Sono solo a… -

Chi ha guidato l'auto fuori stradaVa benissimo! Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti. Tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi. Fanno così". Lo ha detto Beppe Grillo , in un video che è ...ha incontrato, insieme all'onorevole Cecilia D'Elia e la consigliera regionale Marta Bonafoni, le lavoratrici della grande distribuzione organizzata in un centro commerciale di Roma. "Un ...

Elly Schlein sull’8 marzo: «Società patriarcale. Meloni Aiuti le donne davvero, non colpendo le pensioni».... Corriere della Sera

"Mi rivolgo al lavoro comune da fare con Bonaccini, Cuperlo e De Micheli. Il mio sforzo è di essere la segretaria di tutto e di tutti, in un'ottica di grande inclusività. Non abbiamo bisogno di un Pd ...(ANSA) - ROMA, 07 MAR - 'Elly Schlein Va benissimo! Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti. Tutte le nostre idee devono andare ...