Elisabetta Gregoraci si presenta con un vestito viola aperto | si fermano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Unper fare una passeggiata; la scelta dimanda completamente fuori fase il web. AnsafotoAll’interno della carriera dinon possiamo non menzionare la sua partecipazione a Guess My Age; si tratta del game show che andava in onda nel preserale Tv8. Al timone del programma prima Enrico Papi e poi Max Giusti. Il compito dei vip non era per nulla semplice; con il supporto di semplici indizi, dovevano aiutare il concorrente ad indovinare l’età di ben sette sconosciuti.è stata anche una coinquilina della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Donna sicuramente conosciuta nel mondo dello spettacolo ma con una notevole popolarità anche per quanto riguarda ...