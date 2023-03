Elisabetta Canalis, bikini esagerato allo specchio: il décolleté è gigantesco (Di mercoledì 8 marzo 2023) Elisabetta Canalis si fa una foto in casa con indosso il cappello; un selfie che porta il web nel delirio più totale. InstagramE’ chiaro che se parliamo di Elisabetta Canalis ci viene in mente la sua partecipazione a Striscia la notizia dove era la velina mora; nel tg satirico di Canale cinque era insieme a Maddalena Corvaglia. A livello professionale è stata anche protagonista della serie, anche questa in onda su Canale cinque, “Carabinieri“. Parliamo, sicuramente, di una donna con una popolarità importante nel mondo dello spettacolo; le cose non cambiano a livello social. Su Instagram, ad esempio, abbiamo la dimostrazione di quanto sia seguita ed apprezzata; il numero dei suoi follower, infatti, si sta avvicinando piano piano ai tre milioni e mezzo. Elisabetta Canalis, selfie ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 marzo 2023)si fa una foto in casa con indosso il cappello; un selfie che porta il web nel delirio più totale. InstagramE’ chiaro che se parliamo dici viene in mente la sua partecipazione a Striscia la notizia dove era la velina mora; nel tg satirico di Canale cinque era insieme a Maddalena Corvaglia. A livello professionale è stata anche protagonista della serie, anche questa in onda su Canale cinque, “Carabinieri“. Parliamo, sicuramente, di una donna con una popolarità importante nel mondo dello spettacolo; le cose non cambiano a livello social. Su Instagram, ad esempio, abbiamo la dimostrazione di quanto sia seguita ed apprezzata; il numero dei suoi follower, infatti, si sta avvicinando piano piano ai tre milioni e mezzo., selfie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aMika_LT : Tu sei un mio protetto ogni volta che entri nella Liguria di Elisabetta Canalis per Sanremo. @michele_bravi VEDI CHE DEVI FA. - omarsivori : Elisabetta Canalis fuori di seno: social impazziti (FOTO-GOSSIP) - andrea_pizzoli : @pisto_gol il TAR manco interpellato darebbe ragione alla Juve ... insomma stasera si tromba co elisabetta canalis via, basta pensarlo - Bri46233001 : #jetshow Elisabetta Canalis ha tradito il marito con un King box - ilovegossip5 : Si parla di Elisabetta Canalis!#jetshow -