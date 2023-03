Eliminare tutte le Email in un colpo solo su Gmail (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per anni abbiamo accumulato un numero considerevole di posta non letta, messaggi pubblicitari ignorati, proposte commerciali, avvisi e notifiche di ogni tipo sul nostro account Gmail? In questo caso dovremo procedere con le pulizie il prima possibile, cancellando tutte quelle che è possibile cancellare con le impostazioni predefinite di Gmail. Pochi lo sanno ma su Gmail è presente un limite che permette di selezionare soltanto 100 Email alla volta e non una di più. Provando infatti a premere su Seleziona tutto (il quadratino in alto accanto alla scritta Aggiorna) nella schermata dei della Posta in arrivo, verranno eselezionati soltanto gli ultimi 100. Grazie ad un trucco, però, è possibile selezionare, e quindi cancellare o constrassegnare come lette, tutte le Email ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per anni abbiamo accumulato un numero considerevole di posta non letta, messaggi pubblicitari ignorati, proposte commerciali, avvisi e notifiche di ogni tipo sul nostro account? In questo caso dovremo procedere con le pulizie il prima possibile, cancellandoquelle che è possibile cancellare con le impostazioni predefinite di. Pochi lo sanno ma suè presente un limite che permette di selezionare soltanto 100alla volta e non una di più. Provando infatti a premere su Seleziona tutto (il quadratino in alto accanto alla scritta Aggiorna) nella schermata dei della Posta in arrivo, verranno eselezionati soltanto gli ultimi 100. Grazie ad un trucco, però, è possibile selezionare, e quindi cancellare o constrassegnare come lette,le...

