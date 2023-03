Elezioni | Magi | ' calendarizzata in commissione proposta +Europa per voto fuori sede'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Una bella notizia: finalmente siamo riusciti a far calendarizzare inAffari Costituzionali della Camera la nostradi legge per il. E' qualcosa che attendiamo da tanto, su cui abbiamo lavorato anche nella scorsa legislatura, ed è molto importante per garantire il diritto die la partecipazione effettiva a 5 milioni di ragazze e di ragazze che non sono riusciti finora a esercitare un loro diritto nel luogo in cui non sono residenti ma domiciliati per motivi di studio e di lavoro. Sarà una discussione lunga, però è importante ed è un primo passo positivo”. Lo annuncia il segretario diRiccardoin un video pubblicato su Instagram.