Eleonora Boi, trecce viola e décolleté enorme: che meraviglia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Eleonora Boi adora mettere in mostra la propria bellezza e con certe curve generose e delle trecce colorate, i suoi fan si esaltano. Lo splendore di Eleonora Boi è ormai ammirato da tutti coloro che navigano su Instagram, con il noto social network che ha imparato a rendere il giusto omaggio alla bellissima sarda che anche nell’ultimo periodo ha dimostrato il suo fascino eccelso. InstagramL’ex giornalista di SportMediaset ormai vive da diversi anni negli Stati Uniti, con la ragazza che ha da poco sposato Danilo Gallinari che sta avendo modo di poter vivere un bellissimo sogno americano. I due si divertono anche a viaggiare in ogni dove, con il vicino Messico che è chiaramente una delle nazioni preferite dai due, anche perché l’acqua cristallina del Centro America ricorda in molti casi il mare della Sardegna. La bella Boi ha così voluto ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 8 marzo 2023)Boi adora mettere in mostra la propria bellezza e con certe curve generose e dellecolorate, i suoi fan si esaltano. Lo splendore diBoi è ormai ammirato da tutti coloro che navigano su Instagram, con il noto social network che ha imparato a rendere il giusto omaggio alla bellissima sarda che anche nell’ultimo periodo ha dimostrato il suo fascino eccelso. InstagramL’ex giornalista di SportMediaset ormai vive da diversi anni negli Stati Uniti, con la ragazza che ha da poco sposato Danilo Gallinari che sta avendo modo di poter vivere un bellissimo sogno americano. I due si divertono anche a viaggiare in ogni dove, con il vicino Messico che è chiaramente una delle nazioni preferite dai due, anche perché l’acqua cristallina del Centro America ricorda in molti casi il mare della Sardegna. La bella Boi ha così voluto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAmbaabraham : @covellocurvasud @DanieleGianca @HeyMiChiamoCiao Ma io so che pure Eleonora Boi e la Leotta un pensiero a Luppino lo avevano fatto - Giusepp59283641 : @Ssince1908 @robiciarapica @Eleonora_Boi Salute Signore come state - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Eleonora Boi e Danilo Gallinari, Anna Tatangelo e Mattia Narducci, Shakira e Piq… - MediasetTgcom24 : Eleonora Boi incinta, secondo figlio da Danilo Gallinari #danilogallinari #eleonoraboi #gravidanza #incinta… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Eleonora Boi e Danilo Galligari presto diventeranno genitori per la seconda volta: dopo la nascita di Anastasia nel 2020 e il… -