Eintracht | ripresa degli allenamenti per il club tedesco

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Come si legge sul sito ufficiale del, dopo un giorno di riposo, l'Francoforte ha iniziato gliper la partita casalinga di Bundesliga contro lo Stoccarda in programma per sabato 11 marzo alle 15:30. Come nelle settimane precedenti, l'ha nuovamente aperto le porte ai suoi tifosi e, nonostante il clima freddo e umido e le abbondanti nevicate, moltissimi supporters hanno colto l'occasione per guardare la squadra dal vivo. Éric Junior Dina Ebimbe, che è ancora in fase di riabilitazione, e Aurélio Buta, che ha un piccolo problema al ginocchio, hanno lavorato entrambi individualmente, ma per il resto l'allenatore Oliver Glasner aveva una squadra al completo con cui lavorare. Lavoro tattico sia sulla fase difensiva che su quella offensiva.