(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Napoli continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Prima della sosta per le Nazionali, gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno affrontare Atalanta e Torino in campionato, nel mezzo la sfida all’in Champions League. E proprio sul club tedesco prossimo avversario europeo arrivano importanti notizie.Lindstrom Secondo quanto riportato da Hessenschau, uno dei migliori talenti dell’potrebbe saltare la sfida di ritorno allo stadio Maradona di mercoledì prossimo. Si tratta di Jasper Lindstrom, trequartista ed esterno offensivo tra i migliori uomini a disposizione del tecnico Glasner. In, infatti, Lindstrom ha avuto uno sdi gioco con Smolcic e ha dovuto abbandonare anzitempo la seduta. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @sscnapoli, la protesta dei tifosi dell'@Eintracht - Spazio_Napoli : Eintracht Francoforte, infortunio in allenamento: un altro giocatore a rischio contro il Napoli!… - sportli26181512 : Eintracht-Napoli, nuova assenza in vista: l'infortunio in allenamento: Vittoria di qualità, di spessore per il Napo… - SportdelSud : ???? Nel corso della seduta di allenamento odierna, un top dell'Eintracht Francoforte è uscito anzitempo dal terreno… - napolista : Caos #NapoliEintracht, un membro del Bundestag scrive all’ambasciatore italiano “Il divieto è una grave interferen… -

Commenta per primo Vittoria di qualità, di spessore per il Napoli anel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Battuto l'per 2 - 0, adesso ci si prepara alla sfida di ritorno che andrà in scena mercoledì 15 marzo per centrare ...Commenta per primo Tra una settimana Napoli edsi sfideranno al Maradona per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Prima della sfida d'andata le due tifoserie si sono scontrate, così il Ministero dell'Interno ...... tifosiSi è creato un vero e proprio caso intorno alla partita di Champions tra il Napoli e l'in programma per mercoledì 15 marzo. La decisione del Ministero dell'...

Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tifosi tedeschi ilmattino.it

Come riportato da Hessenschau, oggi Jesper Lindstrom ha abbandonato anzitempo l'allenamento a causa di uno scontro di gioco con Smolcic.I tempi di recupero stanno terminando per Giacomo Raspadori, che potrebbe tornare in panchina nella sfida contro il Torino del 19 marzo.