Eintracht Francoforte | infortunio in allenamento | salta il Napoli!

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Napoli continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Prima della sosta per le Nazionali, gli azzurri di Luciano Spalletti dovranno affrontare Atalanta e Torino in campionato, nel mezzo la sfida all’in Champions League. E proprio sul club tedesco prossimo avversario europeo arrivano importanti notizie.Lindstrom Dopo Kolo Muani assente per squalifica, il club tedesco dovrà rinunciare anche a Jesper Lindsrom che ha subito unalla caviglia durante l’ultimocon la squadra. Glasner oltre a dover rimontare due reti, avrà anche qualche problema di formazione. Lindstrom ha avuto uno scontro di gioco con Smolcic e ha dovuto abbandonare anzitempo la seduta.In merito alle condizioni del calciatore, è arrivato il comunicato da parte ...

Come si legge sul sito ufficiale del club tedesco, d opo un giorno di riposo, l'ha iniziato gli allenamenti per la partita casalinga di Bundesliga contro lo Stoccarda in programma per sabato 11 marzo alle 15:30. Come nelle settimane precedenti, l'...Il problema non pare serio e la speranza di Spalletti è ovviamente quella di avere a disposizione il 'Chucky' per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'La settimana prossima invece sempre su Amazon Prime Video sarà trasmesso il ritorno tra Napoli ed, dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sempre in esclusiva Prime Video.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di 'Radio Goal': "Il presidente De Laurentiis seguirà in prima persona tutti i lavori allo stadio Maradona in vista delle pa ...Un consigliere comunale parla di "unica conseguenza logica". Il dirigente del club Reschke: "Giorno triste per il calcio europeo".