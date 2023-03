Effetto Meloni anche nelle aziende, i numeri di Fondirigenti: in crescita la donne manager (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le imprese puntano sulla leadership delle proprie dirigenti per affrontare con successo le grandi transizioni in cui sono impegnate, in termini di sostenibilità, di digitalizzazione, di cambiamenti organizzativi: è quanto emerge dai risultati dell’ultimo Avviso 2/2022 di Fondirigenti, dedicato alla leadership al femminile, la cui graduatoria è stata appena approvata dal CdA del Fondo. “La scelta di dedicare, per la prima volta, un Avviso alla formazione delle sole donne dirigenti si è rivelata vincente – spiega Massimo Sabatini, direttore generale del Fondo interprofessionale leader in Italia per la formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager – Di fronte a trasformazioni profonde del loro modo stesso di operare, le imprese mostrano di voler usare con decisione la leva formativa per far crescere le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le imprese puntano sulla leadership delle proprie dirigenti per affrontare con successo le grandi transizioni in cui sono impegnate, in termini di sostenibilità, di digitalizzazione, di cambiamenti organizzativi: è quanto emerge dai risultati dell’ultimo Avviso 2/2022 di, dedicato alla leadership al femminile, la cui graduatoria è stata appena approvata dal CdA del Fondo. “La scelta di dedicare, per la prima volta, un Avviso alla formazione delle soledirigenti si è rivelata vincente – spiega Massimo Sabatini, direttore generale del Fondo interprofessionale leader in Italia per la formazione continua dei dirigenti, promosso da Confindustria e Feder– Di fronte a trasformazioni profonde del loro modo stesso di operare, le imprese mostrano di voler usare con decisione la leva formativa per far crescere le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBizzarri : A me quelli che appendono le foto di Meloni a testa in giù mi fanno lo stesso effetto di quelli che alzano il bracc… - lidentita : ??L'INGRANDIMENTO La sfida del #premier: “è IL momento della prima ad di un’#azienda di #stato” #Bum. Le parole di… - nienagoti : Cutro, insulti M5s a Salvini. Baldino: 'Coniglio, dimettiti', e su Meloni... - fernanda_picca : @repubblica Meloni fa la furba cita concetti non suoi senza citarne l’autrice! Una squallida appropriazione indebit… - Doel1431 : RT @cip1964: Effetto Meloni, esplode la disuguaglianza ma il ministero nasconde i dati #opzionedonna trovo questo articolo di Stefano Feltr… -