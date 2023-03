‘Educazione fisica’ di Stefano Cipani | clip in esclusiva

Leggi su funweek

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo essere stato presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, il film Educazione Fisica diretto daarriva nelle sale cinematografiche distribuito da 01 Distribution a partire dal 16 marzo 2023. Un cast straordinario composto da Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria e Raffaella Rea per una storia intensa, forte che ha rappresentato una vera e propria sfida per gli attori. “È stato difficile per me trovare il modo di non giudicare il personaggio. Lavorare altrimenti diventerebbe impossibile, anche se è difficile in certi casi non giudicare. Ho dovuto trovare la strada per connettermi a un’ipotetica autodistruzione, ed è stato un passaggio” Angela Finocchiaro – attrice Leggi anche:–e la «crisi delle istituzioni, degli ...