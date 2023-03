Edoardo Tavassi scopre che era secondo al televoto: la reazione di Davide (Di mercoledì 8 marzo 2023) Edoardo Tavassi scopre che era secondo al televoto e ai fan più attenti non sfugge la reazione di Davide Donadei. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 8 marzo 2023)che eraale ai fan più attenti non sfugge ladiDonadei. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Nikita, Edoardo, Antonella, Sarah e Tavassi: uno di loro questa sera lascerà per sempre la Casa di #GFVIP! Chi sarà… - enckil1988 : @VincenzoSchemb2 Io voto sempre lui perché: 1) Micol vuole che Edo vinca 2) il gf è EDOARDO TAVASSI. - Assoluzione16 : @Mericonci72 Antonella ha preso voti di metà donnalisi , perché i fan di Edoardo hanno votato Tavassi - Simona32922698 : Secondo me Antonella è più incazzata del secondo posto di Tavassi che per il panino di Edoardo #gfvip - Vminoursoftie : RT @sonogiugiu: “io sto bene se tu stai bene” Ogni donna merita un Edoardo Tavassi nella vita ????? #incorvassi #gfvip -