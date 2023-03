Ecco lo staff del ministro delle gaffe Sangiuliano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con la cultura non si mangia ma con il ministero della Cultura evidentemente sì. Il ministro Gennaro Sangiuliano ha assestato la sua squadra al dicastero di Via del Collegio Romano, tra i dovuti incarichi istituzionali e una folta schiera di consiglieri. Ne avrà bisogno, questo è certo, se in così pochi mesi è già riuscito a collezionare un’invidiabile sequela di sfondoni. Il ministro della Cultura Sangiuliano ha assestato la sua squadra, tra i dovuti incarichi istituzionali anche una folta schiera di consiglieri Gennaro Sangiuliano, giornalista che ha lavorato anche al Tg2, ha esordito con una gaffe piuttosto clamorosa come ministro della Cultura nel governo Meloni. Nello specifico Sangiuliano ha accusato la Rai di non aver mai dedicato un film o una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con la cultura non si mangia ma con il ministero della Cultura evidentemente sì. IlGennaroha assestato la sua squadra al dicastero di Via del Collegio Romano, tra i dovuti incarichi istituzionali e una folta schiera di consiglieri. Ne avrà bisogno, questo è certo, se in così pochi mesi è già riuscito a collezionare un’invidiabile sequela di sfondoni. Ildella Culturaha assestato la sua squadra, tra i dovuti incarichi istituzionali anche una folta schiera di consiglieri Gennaro, giornalista che ha lavorato anche al Tg2, ha esordito con unapiuttosto clamorosa comedella Cultura nel governo Meloni. Nello specificoha accusato la Rai di non aver mai dedicato un film o una ...

