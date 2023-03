"È regredito. E i suoi compagni...": Psg, la soffiata che stronca Gigio Donnarumma (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è una novità né un mistero: Gigio Donnarumma è nel mirino della stampa francese, dei tifosi del Psg e di parte degli appassionati di calcio. La sua avventura transalpina, infatti, ad oggi gli ha riservato parecchie grandi parate e altrettante delusioni. Insomma, un doppio Donnarumma: quello fortissimo e quello che incappa in errori che nessuno si aspetterebbe. L'ultimo in ordine di tempo contro il Nantes in campionato, ma pesa soprattutto quello all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. E così, a poche ore dal ritorno in cui la squadra allenata da Galtier è chiamata a una mezza impresa in Germania, tornano i dubbi su Donnarumma: i media francesi, infatti, si chiedono quale possa essere la causa della sua inquietudine, riflettendo ancora sul dualismo con Keylor Navas, anche se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è una novità né un mistero:è nel mirino della stampa francese, dei tifosi del Psg e di parte degli appassionati di calcio. La sua avventura transalpina, infatti, ad oggi gli ha riservato parecchie grandi parate e altrettante delusioni. Insomma, un doppio: quello fortissimo e quello che incappa in errori che nessuno si aspetterebbe. L'ultimo in ordine di tempo contro il Nantes in campionato, ma pesa soprattutto quello all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. E così, a poche ore dal ritorno in cui la squadra allenata da Galtier è chiamata a una mezza impresa in Germania, tornano i dubbi su: i media francesi, infatti, si chiedono quale possa essere la causa della sua inquietudine, riflettendo ancora sul dualismo con Keylor Navas, anche se ...

