E’ morto l’attore americano Ed Fury: interpretò Ursus nei film del genere peplum girati a Cinecittà negli anni ’60 (Di mercoledì 8 marzo 2023) l’attore statunitense Ed Fury, il culturista che ha interpretato il possente guerriero Ursus in tre film epici del genere peplum girati a Cinecittà quando era la Hollywood sul Tevere, è morto all’età di 94 anni nella sua casa di Woodland Hills, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 24 febbraio, è stato dato oggi dalla moglie Shelly a “The Hollywood Reporter”. Culturista dal fisico scolpito in modo eccellente, alla fine degli anni ’50 Ed Fury si trasferì in Italia per tentare una carriera di successo come attore cercando di replicare la fama ottenuta da altri culturisti come Steve Reeves, Kirk Morris e Mark Forest con i film di spade e sandali a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023)statunitense Ed, il culturista che ha interpretato il possente guerrieroin treepici delquando era la Hollywood sul Tevere, èall’età di 94nella sua casa di Woodland Hills, in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 24 febbraio, è stato dato oggi dalla moglie Shelly a “The Hollywood Reporter”. Culturista dal fisico scolpito in modo eccellente, alla fine degli’50 Edsi trasferì in Italia per tentare una carriera di successo come attore cercando di replicare la fama ottenuta da altri culturisti come Steve Reeves, Kirk Morris e Mark Forest con idi spade e sandali a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 61 anni l'attore americano Tom Sizemore. Era noto per i suoi ruoli in Salvate il soldato Ryan e… - marco061066 : RT @Lulu_larossa: È morto l’attore Tom Sizemore. RIP ???????? - annadelbello1 : RT @cotrozzi_lisa: Aneurisma cerebrale... nessuna correlazione? E' morto l'attore Tom Sizemore, fu tra i protagonisti di Salvate il soldato… - cuorenero___ : RT @SiSonoI60285986: @comprooro_ A me il personaggio di Ciro piace 0, mai sopportato e non capisco come facciano a stanarlo (il personaggio… - SiSonoI60285986 : @comprooro_ A me il personaggio di Ciro piace 0, mai sopportato e non capisco come facciano a stanarlo (il personag… -

Chi sono i genitori di Pierfrancesco Favino ... Pierfrancesco Favino racconta il dramma del padre morto: "Ero ... Anche se il papà dell'attore ha sempre cercato di dissuadere suo ... Pierfrancesco aveva deciso di voler fare l'attore , ma suo padre ... Marta Savina e 'Primadonna': "Voglio raccontare tutte le donne. Anche le rompicoglioni come me" Quando avevo sedici anni è morto uno dei miei più cari amici in ... L'adolescenza è un posto in cui ho perso qualcuno, insieme alla ... Non poteva essere girato con un grande attore italo - americano " ... Luca Bizzarri: 'Io e Paolo a Lol 3, ecco com'è andata. Calenda rosicone, non siamo più amici' ...hanno chiesto di partecipare sono andato a vederlo e sono morto ... Cosa è successo Fedez, l'annuncio ufficiale: 'Riparte Lol 3'. Ecco ...ha ceduto le sue credenziali Twitter per un giorno all'attore ... ... Pierfrancesco Favino racconta il dramma del padre: "Ero ... Anche se il papà dell'ha sempre cercato di dissuadere suo ... Pierfrancesco aveva deciso di voler fare, ma suo padre ...Quando avevo sedici anni èuno dei miei più cari amici in ...'adolescenza è un posto in cui ho perso qualcuno, insieme alla ... Non poteva essere girato con un grandeitalo - americano " ......hanno chiesto di partecipare sono andato a vederlo e sono... Cosa è successo Fedez,'annuncio ufficiale: 'Riparte Lol 3'. Ecco ...ha ceduto le sue credenziali Twitter per un giorno all'... Cinema: morto l'attore americano Tom Sizemore, aveva 61 anni Agenzia ANSA