E’ morto Italo Galbiati | lo storico vice di Fabio Capello aveva 85 anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il calcio piange Italo Galbiati: lo storico vice di Capello è scomparso a 85 anni ?? - CalcioPillole : Lutto nel calcio: è morto Italo #Galbiati all'età di 85 anni. - Giornaleditalia : #italogalbiatifabiocapello Italo Galbiati morto, fu vice storico di Fabio Capello al Milan, alla Juventus e al Real… - Elektroteo : RT @DiMarzio: È venuto a mancare oggi Italo #Galbiati. - ilPostSport : È morto a 85 anni Italo Galbiati, che scoprì e allenò tanti grandi calciatori. Nel 1997 realizzò un breve e ormai f… -

Calcio in lutto : èall'età di 85 anniGalbiati , storico vice di Fabio Capello . Un sodalizio iniziato nel Milan e portato avanti nella Roma, con il quale vinse lo storico scudetto del 2001, nel Real Madrid, ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Addio ad uno dei grandi 'maestri' del calcio italiano. Éall'età di 85 anniGalbiati, storico allenatore e tecnico - nonché osservatore - del Milan prima di diventare a tutti gli effetti il vice di Fabio Capello (prima in rossonero e poi nelle ...Il mondo del calcio piangeGalbiati,all'età di 85 anni. Per tanti anni è stato il vice di Fabio Capello, sulle panchine di Milan, Roma e Real Madrid e poi di Inghilterra e Russia. Da calciatore, dopo l'esordio con ...

VIDEO / È morto Italo Galbiati, storico vice di Capello: aveva 85 anni fcinter1908

Galbiati, da giovanissimo, è anche passato dalla Reggina, scendendo in campo 13 volte con gli amaranto nella stagione 1959-1960 ...Calcio in lutto: è morto all’età di 85 anni Italo Galbiati, storico vice di Fabio Capello. Un sodalizio iniziato nel Milan e portato avanti nella Roma, con il quale vinse ...