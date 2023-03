E’ morto Gianmarco Calleri, ex presidente di Torino e Lazio (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’ morto all’età di 81 anni Gianmarco Calleri. Ex presidente di Torino e Lazio, aveva rilevato la società granata nel 1994, comprandola per 26 miliardi di lire da Roberto Goveani, prima di venderla nel 1997 per 25 miliardi di lire all’imprenditore Massimo Vidulich. Nella sua vita, è stato anche presidente e calciatore della Lazio. Nel lontano 1962 vestì la maglia biancoceleste per la prima volta, tornando poi da numero uno assoluto della società ventiquattro anni dopo nel 1986. Fu uno degli artefici della magnifica stagione del -9 insieme ad Eugenio Fascetti. Contribuì quindi alla rinascita della Lazio prima di venderla il 20 febbraio del 1992 a Sergio Cragnotti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 marzo 2023) E’all’età di 81 anni. Exdi, aveva rilevato la società granata nel 1994, comprandola per 26 miliardi di lire da Roberto Goveani, prima di venderla nel 1997 per 25 miliardi di lire all’imprenditore Massimo Vidulich. Nella sua vita, è stato anchee calciatore della. Nel lontano 1962 vestì la maglia biancoceleste per la prima volta, tornando poi da numero uno assoluto della società ventiquattro anni dopo nel 1986. Fu uno degli artefici della magnifica stagione del -9 insieme ad Eugenio Fascetti. Contribuì quindi alla rinascita dellaprima di venderla il 20 febbraio del 1992 a Sergio Cragnotti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

