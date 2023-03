È morta Yana | l’angelo dei combattenti ucraini a Bakhmut | bombardata la sua ambulanza video

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Pochi giorni fa, le immagini diRikhlitska avevano fatto il giro del web: la bionda e minuta volontaria ucraina era diventatodeidi, la città dell’Ucraina orientale martirizzata dai bombardamenti russi. Ieri si sono svolti i funerali deldi. La 29enne volontaria e paramedica ucraina è rimasta uccisa con un collega dai colpi diio sparati dalle truppe russe sull’auto medica durante un’evacuazione di feriti vicino adi, aveva 29 anniPer “dei”, come era stata ribattezzata per il suo aspetto e la forza d’animo sotto le bombe, ieri c’erano centinaia di persone al ...

Rykhlitska si era arruolata come paramedico ed è rimasta uccisa sotto i colpi di mortaio russi durante un'evacuazione di feriti vicino a Bakhmut, il fronte Prima della guerra lavorava in una compagnia di assicurazioni. Dopo l'invasione si è offerta volontaria aiutando civili e militari, poi ha frequentato i corsi di paramedico e ha firmato un ...

