"E' grave, non potete farlo". Donnamaria contro il GF Vip: lo ha detto e la regia censura (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella tarda serata del giorno 7 marzo, alcuni concorrenti del GF Vip 7 si sono ritrovato in cortiletto per confrontarsi su ciò che è accaduto nella puntata andata in onda lunedì. In particolar modo Edoardo Donnamaria si è sbilanciato, durante la conversazione, facendo una critica nei confronti degli autori, che a suo dire non avrebbero mandato in onda, durante la diretta, un filmato importante per Oriana Marzoli. Edoardo Donnamaria ha fatto dunque riferimento ad un evento accaduto la scorsa settimana nella casa del GF Vip 7, in cui durante un confessionale Daniele Dal Moro si sarebbe fatto scappare dei commenti poco carini nei confronti della venezuelana. Come si è potuto constatare già dapprima, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro appare al pubblico molto altalenante per continui dubbi da parte di lui sulla veridicità dell'influencer ...

