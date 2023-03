È finito il sogno di Champions League della Juventus? (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Juventus ha finora attraversato una stagione ambigua e dal doppio volto. Una campagna in Champions League in cui hanno conquistato soltanto tre punti, a cui ha fatto seguito la decurtazione di quindici punti in campionato, lasciando i bianconeri molto indietro rispetto alle migliori squadre di Serie A. Del resto, anche senza la penalità dei quindici punti, la Juventus sarebbe ancora altrettanti punti dietro il Napoli attualmente in testa alla classifica, nonostante la seconda posizione le garantirebbe un posto per la prossima Champions League ben saldo. Inoltre, l’ultima partita contro la Roma nel fine settimana poteva rappresentare una grande possibilità per recuperare terreno: infatti, l’Atalanta in sesta posizione nel weekend aveva pareggiato, mentre il Milan è uscito addirittura ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Laha finora attraversato una stagione ambigua e dal doppio volto. Una campagna inin cui hanno conquistato soltanto tre punti, a cui ha fatto seguito la decurtazione di quindici punti in campionato, lasciando i bianconeri molto indietro rispetto alle migliori squadre di Serie A. Del resto, anche senza la penalità dei quindici punti, lasarebbe ancora altrettanti punti dietro il Napoli attualmente in testa alla classifica, nonostante la seconda posizione le garantirebbe un posto per la prossimaben saldo. Inoltre, l’ultima partita contro la Roma nel fine settimana poteva rappresentare una grande possibilità per recuperare terreno: infatti, l’Atalanta in sesta posizione nel weekend aveva pareggiato, mentre il Milan è uscito addirittura ...

