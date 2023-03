È finita tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo | si sono lasciati?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una storia d’amore che sembrerebbe finita, quella tradi, nota anche per essere la figlia di Heather Parisi. L’indiscrezione è sul numero di Chi in edicola questa settimana ed è stata anticipata via social da Giuseppe Candela, che ha twittato nelle scorse ore. I due siconosciuti più di due anni fa, per poi innamorarsi subito dopo. La loro relazione andava avanti da circa due anni, dunque, quando i due sembrerebbero aver optato per una pausa di riflessione o per un taglio drastico. L’assenza di contenuti social sembra confermare le indiscrezioni sulla rottura.ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 e da parte diDinon c’è stato alcun supporto social. Ma ...