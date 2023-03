Dzeko e Lukaku, il gol in Serie A è un desaparecido: urge scossa! (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dzeko e Lukaku devono riprendere il feeling con il gol in Serie A. Solo uno a testa in questo 2023. A fronte di un Lautaro Martinez supersonico SERVE I GOL ? A parte Lautaro Martinez, in casa Inter è evidente la grande magra dal gol degli altri attaccanti. urge subito una scossa. Il monopolio da gol del Toro argentino non deve essere una scusante per gli altri punteri della rosa. Da Dzeko a Lukaku passando per il quasi desaparecido Joaquin Correa. In due mesi di 2023, il campione del Mondo argentino ha siglato la bellezza di sei gol contro l’uno a testa del bosniaco e di Big Rom. Troppo poco per due attaccanti di questa caratura. Addirittura l’ultima realizzazione di Dzeko in campionato è targata 4 gennaio, ovvero agli albori del nuovo anno. Dopodiché ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023)devono riprendere il feeling con il gol inA. Solo uno a testa in questo 2023. A fronte di un Lautaro Martinez supersonico SERVE I GOL ? A parte Lautaro Martinez, in casa Inter è evidente la grande magra dal gol degli altri attaccanti.subito una scossa. Il monopolio da gol del Toro argentino non deve essere una scusante per gli altri punteri della rosa. Dapassando per il quasiJoaquin Correa. In due mesi di 2023, il campione del Mondo argentino ha siglato la bellezza di sei gol contro l’uno a testa del bosniaco e di Big Rom. Troppo poco per due attaccanti di questa caratura. Addirittura l’ultima realizzazione diin campionato è targata 4 gennaio, ovvero agli albori del nuovo anno. Dopodiché ...

