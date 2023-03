(Di mercoledì 8 marzo 2023)- Intervistato dal quotidiano spagnolo "Marca", Pauloracconta del suo rapporto cone con la, confessando la sua passione per lo "Special One"...

ROMA - Intervistato dal quotidiano spagnolo "Marca", Pauloracconta del suo rapporto con Roma e con la Roma, confessando la sua passione per lo "Special One" Mourinho ...... nel corso del post partita di Roma - Salisburgo, ha parlato per Sky anche di Paulodando un giudizio anche sorpreso delle grandi qualità e della crescita dell'argentino in giallorosso....Soltanto cinque interventi provvidenziali dell'estremo difensore del Lecce hanno impedito a...- Calciomercato.itNon è un caso che lo Special One nel post partita abbia speso parole d'per ...

Dybala e l'elogio a Mourinho: "Mi ha convinto così a venire alla Roma" Corriere dello Sport

"Ora siamo una cosa sola" La Joya non si nasconde e rivela cosa lo abbia particolarmente colpito del tecnico della Roma: "Il suo modo di essere, il carattere che ha ti aiuta molto e ti fa affrontare ...José Mourinho, tecnico della Roma, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Lo "Special One" elogia la compagine spagnola, oltre a soffermarsi su Tamm ...