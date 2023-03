Duplice omicidio a Serranova, indagato fratello di una delle vittime (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Sarebbe indagato Antonio Calò, 84 anni, fratello di Antonio Calò, 70, l’uomo di Serranova di Carovigno (Brindisi, ucciso il pomeriggio del 1° marzo nella sua casa di campagna insieme alla moglie Caterina Martucci, 64, a colpi di fucile. L’anziano, come già avvenuto ieri, si è recato nella caserma della compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni dove è stato interrogato ma oggi era accompagnato dal suo avvocato. I due fratelli, di recente, non avrebbero avuto rapporti sereni, sembra per questioni legate a una eredità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – SarebbeAntonio Calò, 84 anni,di Antonio Calò, 70, l’uomo didi Carovigno (Brindisi, ucciso il pomeriggio del 1° marzo nella sua casa di campagna insieme alla moglie Caterina Martucci, 64, a colpi di fucile. L’anziano, come già avvenuto ieri, si è recato nella caserma della compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni dove è stato interrogato ma oggi era accompagnato dal suo avvocato. I due fratelli, di recente, non avrebbero avuto rapporti sereni, sembra per questioni legate a una eredità. L'articolo proviene da Italia Sera.

