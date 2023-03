Dumfries, un episodio per ritrovare fiducia. L’Inter spera per il futuro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Inter-Lecce è stata una partita dalle due facce per Denzel Dumfries. Prima i fischi ad ogni tocco di pallone da parte dei tifosi, poi l’assist per Lautaro Martinez, valido per il gol del definitivo 2-0. PASSAGGIO VINCENTE – Denzel Dumfries è stato uno dei protagonisti della partita della scorsa domenica delL’Inter contro il Lecce. L’esterno ha subito i fischi del pubblico, dopo gli ennesimi primi quarantacinque minuti da dimenticare nel 2023. L’olandese non è mai tornato dai Mondiali, né con la testa né tantomeno con il fisico. Inizialmente Simone Inzaghi parlava di forma da ritrovare, le ultime settimane hanno confermato che il problema non era solo quello. Il giocatore non ha fiducia, non riesce ad esprimersi come vorrebbe e paga la situazione creatasi intorno a lui, soprattutto in ottica di mercato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Inter-Lecce è stata una partita dalle due facce per Denzel. Prima i fischi ad ogni tocco di pallone da parte dei tifosi, poi l’assist per Lautaro Martinez, valido per il gol del definitivo 2-0. PASSAGGIO VINCENTE – Denzelè stato uno dei protagonisti della partita della scorsa domenica delcontro il Lecce. L’esterno ha subito i fischi del pubblico, dopo gli ennesimi primi quarantacinque minuti da dimenticare nel 2023. L’olandese non è mai tornato dai Mondiali, né con la testa né tantomeno con il fisico. Inizialmente Simone Inzaghi parlava di forma da, le ultime settimane hanno confermato che il problema non era solo quello. Il giocatore non ha, non riesce ad esprimersi come vorrebbe e paga la situazione creatasi intorno a lui, soprattutto in ottica di mercato ...

