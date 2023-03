(Di mercoledì 8 marzo 2023) Una rivincita quasi annunciata, ma non per questo scontata. Solo che adesso tutto cambia, per Robin Gosens e per l'. L'esterno tedesco sta finalmente tornando sui livelli di qualche anno fa: non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Dumfries in uscita, Buchanan in pole: Inter, tutti i nomi per il casting a destra: Dumfries in uscita, Buchanan in… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Dumfries in uscita, Buchanan in pole: Inter, tutti i nomi per il casting a destra #calciomercato - Gazzetta_it : Dumfries in uscita, Buchanan in pole: Inter, tutti i nomi per il casting a destra #calciomercato - InterFanpageFc : gol straordinario da vero numero 10. Dopo il gol, ancora prima di esultare è andato a ringraziare il compagno Dumfr… - lattuga99 : La notizia dell'uscita di Dumfries è talmente bella che giustamente è stata in contemporanea sopperita dalla brutta… -

Una rivincita quasi annunciata, ma non per questo scontata. Solo che adesso tutto cambia, per Robin Gosens e per l'Inter. L'esterno tedesco sta finalmente tornando sui livelli di qualche anno fa: non ...... Auderoal 20' è protagonista murando inCandreva su assist perfetto di Kastanos. Dopo un ..., fino a quel momento beccato dai tifosi, sfonda a destra e crossa a centro area dove trova ...Come quando Barella innesta una fuga sulla destra diche serve Lautaro, destro sporco per ... ma è Gaich ad avere una grande occasione (34') quando Dragowski manca il pallone insu un ...

Dumfries in uscita, Buchanan in pole: Inter, tutti i nomi per il casting a destra La Gazzetta dello Sport

MILANO - Henrikh Mkhitaryan e... i cambia-mercato. Ci sono giocatori che nel corso della stagione sanno invertire le gerarchie con le loro prestazioni e portano le società a riflettere sul futuro, a m ...Il colombiano lascerà Torino, piace sia a Inzaghi sia a Mourinho. Ma potrebbe anche scegliere la pista Arabia Saudita ...