Droga e telefonini con i droni al camorrista in carcere

(Di mercoledì 8 marzo 2023), 40 grammi di cocaina e 200 di hascisc, e 18 cellulari in cella. Forse una fornitura per gli altri detenuti. Mentre sull?ingresso di dispositivi inindaga la Dda di Lecce,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaStream : Droga e telefonini in carcere con i droni, arrestato il possessore - PugliaStream : Lecce, sequestro di 18 telefonini e droga nel carcere: «Portati con i droni» - PupiaTv : Napoli, telefonini e droga in carcere a Secondigliano: Sappe sollecita provvedimenti - PeriferiamoNews : Droga e telefonini nel carcere di Secondigliano, Sappe sollecita provvedimenti ministeriali - NuovoSud : Carceri, scoperti a Regina Coeli droga, coltelli e telefonini -

, 40 grammi di cocaina e 200 di hascisc, e 18 cellulari in cella. Forse una fornitura per gli altri detenuti. Mentre sull'ingresso di dispositivi in carcere indaga la Dda di Lecce , è stato ...È stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, oltre che di numerosi telefoni ...Avellino . Dopo l'operazione di servizio di lunedì scorso,che ha consentito il sequestro die armi bianche di vario genere all'interno del carcere di Avellino, un'altra operazione è stata portata a termine dalla Polizia Penitenziaria. In un'intercapetine di una parete ove ...

Droga e telefonini in carcere con i droni, arrestato il possessore quotidianodipuglia.it

Droga, 40 grammi di cocaina e 200 di hascisc, e 18 cellulari in cella. Forse una fornitura per gli altri detenuti. Mentre sull’ingresso di dispositivi in carcere indaga la Dda di ...Droga, 40 grammi di cocaina e 200 di hascisc, e 18 cellulari in cella. Forse una fornitura per gli altri detenuti. Mentre sull’ingresso di dispositivi in carcere indaga la Dda di ...