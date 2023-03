DRL | tre gare al traguardo | scende in campo la Spes Arena

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ancora tre capitoli e poi verrà svelato il finale dell’appassionante romanzo pallavolistico legato alla stagione 2022-2023. O meglio, alla stagione regolare. Perché la Da Rold Logistics ha un chiodo fisso in testa: raggiungere i playoff di Serie A3. L’attuale ottavo posto sbarrerebbe le porte della qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma non è il caso di disperare. Prima di tutto perché la classifica è cortissima: basti pensare che ci sono cinque squadre in quattro punti. E quattro in due. Poi perché i sestetti coinvolti nella corsa alla post season dovranno affrontare degli scontri difetti. E infine perché per duesu tre i rinoceronti potranno fare affidamento sul fattore. Inutile rimarcare come l’apporto del pubblico possa essere determinante: soprattutto se il pubblico in questione è quello della Spes Arena. Ora c’è un ...