"Dritto e Rovescio", ecco gli ospiti e le anticipazioni di giovedì 9 marzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Domani sera, giovedì 9 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio, ampio spazio sarà dedicato alle decisioni prese sul dossier migranti nel Consiglio dei Ministri, simbolicamente svolto a Cutro, luogo del tragico naufragio dei giorni scorsi. Un approfondimento anche sulle polemiche relative ai soccorsi, che hanno coinvolto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Governo. Leggi anche –> Can Yaman è rientrato in Italia. L'attore rompe il silenzio: "Mi sto ancora riprendendo" Nel corso della puntata, una pagina sarà dedicata al tema sicurezza nelle città dopo l'ultimo caso di violenza a Milano, dove un 23enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con un precedente per furto, ha rapinato e ferito sei passanti nei pressi della ...

