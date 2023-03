Drew Barrymore e l’alcol | “Il mio terapista non riusciva a gestirmi e si licenziò”

(Di mercoledì 8 marzo 2023)torna a parlare dei suoi problemi legati ale lo fa attraverso un aneddoto particolare. Dopo il suo divorzio infatti beveva troppo tanto che addirittura il suonona gestirla, tanto da decidere poi di licenziarsi. L’attrice è stata intervistata dal Los Angeles Times, tornando sul delicatissimo divorzio dal terzo marito Will Kopelman con cui condivide due figlie, Olive e Frankie, e parlando dell’addio del suoin fase di cura: “Mi ha detto che non poteva più seguirlo e si riferiva al mio problema con il bere. Gli ho risposto che capivo e che lo rispettavo. Aggiunsi che volevo migliorare per poter riconquistare la sua fiducia”. Nel corso della stessa intervista ha parlato anche Cameron Diaz, specificando: “Sapevo che se fossimo rimasti ...

Cameron Diaz ha spiegato che vedere Drew Barrymore soffrire di depressione e darsi all’alcol dopo il divorzio dal padre delle sue due figlie è stato molto difficile.L’attrice ha sostenuto la co-star di «Charlie’s Angels» nella sua lunga battaglia contro la dipendenza dall’alcol.