Drag Me to Hell | Sam Raimi aggiorna i fan su un possibile sequel

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Samnon smentisce affatto la possibilità di unMe to2, alimentando le speranze dei fan del film horror.Me toè uno dei film di Samche sono rimasti profondamente connessi sia con l'immaginario del grande pubblico, che con quello della critica. A distanza di 14 anni dalla sua uscita nei cinema, il celebre regista è tornato a parlare di unin fase di lavorazione. Durante la promozione di 65: Fuga Dalla Terra (di cui vi lasciamo l'ultimo trailer), il nuovo film di fantascienza con Adam Driver, Sam, che coproduce il progetto, ha partecipato a un thread di Reddit Ask Me Anything insieme ai registi di Scott Beck e Bryan Woods. Tra …

anno di uscita del suo Spider - Man , e per vederlo rimetter mano su materia strettamente horror bisognerà aspettare il 2009 e la realizzazione diMe To. L'armata delle tenebre: genesi di ...Dal regista anche Heaven anddi Kanye West: una città avvolta dalle tenebre del giudizio ... con sottile linea narrativa (la biografia coreografata dellaTodrick): scenografie e costumi ...

Il regista ha parlato non solo delle possibilità di un sequel di Drag Me to Hell, ma in generale dei sequel che ...