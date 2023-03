Dove si gioca (davvero) tutto: Milano, girano brutte voci su Stefano Pioli (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Milan è a un bivio: da un lato la possibilità di volare ai quarti di finale di Champions League e, attraverso il campionato, ottenere la qualificazione per la massima competizione europea anche per la prossima stagione, dall'altro il terrore che nelle prossime settimane tutto possa sgretolarsi. Insomma, la sensazione è che la trasferta di domani a Londra contro il Tottenham, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions dopo il vittorioso 1-0 dell'andata a San Siro, rappresenti un dentro o fuori per l'intera stagione rossonera. Perché se Stefano Pioli Dovesse portare il Diavolo tra le migliori otto d'Europa e centrare i primi quattro posti della classifica della serie A, la stagione milanista sarebbe da considerarsi ottima, seppure non al livello di quella dell'anno scorso, con lo scudetto festeggiato il 22 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Milan è a un bivio: da un lato la possibilità di volare ai quarti di finale di Champions League e, attraverso il campionato, ottenere la qualificazione per la massima competizione europea anche per la prossima stagione, dall'altro il terrore che nelle prossime settimanepossa sgretolarsi. Insomma, la sensazione è che la trasferta di domani a Londra contro il Tottenham, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions dopo il vittorioso 1-0 dell'andata a San Siro, rappresenti un dentro o fuori per l'intera stagione rossonera. Perché sesse portare il Diavolo tra le migliori otto d'Europa e centrare i primi quattro posti della classifica della serie A, la stagione milanista sarebbe da considerarsi ottima, seppure non al livello di quella dell'anno scorso, con lo scudetto festeggiato il 22 ...

