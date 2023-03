Dove finisce l’Emilia e dove comincia la Romagna? Storia, confini e province (Di mercoledì 8 marzo 2023) dove finisce l’Emilia e dove comincia la Romagna? Che Emilia e Romagna siano due territori diversi, seppur uniti sotto la stessa Regione, è cosa nota e lo certifica quel trattino incluso nella denominazione ufficiale Emilia-Romagna. Andiamo allora a scoprire quali sono i confini tra i due territori. dove finisce l’Emilia e dove comincia la Romagna? Il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)la? Che Emilia esiano due territori diversi, seppur uniti sotto la stessa Regione, è cosa nota e lo certifica quel trattino incluso nella denominazione ufficiale Emilia-. Andiamo allora a scoprire quali sono itra i due territori.la? Il ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... twittingelenaa : Ah ok siamo già passati da ucraini o russi a “filo-ucraini”. Vediamo dove si finisce fra altri 6 mesi. - nicola7916 : @sonolaros @clariaforever Diciamo che Daniele vince a mani basse. Se cerchi i discorsi: con Antonino, Wilma e Atti… - fallendatenshi : @svkiro Concordo con ogni singola parola. Ognuno deve essere libero di mangiare come preferisce, pur sapendo che la… - panino91 : @AlbertoPots @EdoardoZaggia Ma dove finisce il 'pre' e dove comincia il 'post' Shabby chic? - Lellina82 : @ChiaraGaudino5 @aku_cintaxkamu Diciamo che con Stefania non so dove vogliano ancora arrivare. E come inseriranno… -