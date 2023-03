Dove è ancora possibile comprare l'Omega MoonSwatch (Di mercoledì 8 marzo 2023) Aggiornamento 8 marzo 2023 - Lo Swatch MoonSwatch è ufficialmente tornato. Ieri mattina, Omega e Swatch hanno annunciato l'uscita di una nuova versione ancora più sofisticata della loro già nota collaborazione: l'edizione limitata Mission to Moonshine. Si tratta di un aggiornamento del modello grigio acciaio Mission To The Moon con la lancetta dei secondi rivestita in elegante lega d'oro. Il MoonSwatch più recente, come gli esemplari precedenti, non sarà disponibile online e la sua uscita è limitata a Londra, Milano, Zurigo e Tokyo. Il prezzo di vendita al dettaglio è di circa 285 euro, ma per accaparrartelo dovrai essere baciato dalla fortuna.Se non vivi in nessuna delle città citate, puoi comunque acquistare i modelli precedenti del MoonSwatch, per esempio, su StockX. Per quanto riguarda le ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Aggiornamento 8 marzo 2023 - Lo Swatchè ufficialmente tornato. Ieri mattina,e Swatch hanno annunciato l'uscita di una nuova versionepiù sofisticata della loro già nota collaborazione: l'edizione limitata Mission to Moonshine. Si tratta di un aggiornamento del modello grigio acciaio Mission To The Moon con la lancetta dei secondi rivestita in elegante lega d'oro. Ilpiù recente, come gli esemplari precedenti, non sarà disponibile online e la sua uscita è limitata a Londra, Milano, Zurigo e Tokyo. Il prezzo di vendita al dettaglio è di circa 285 euro, ma per accaparrartelo dovrai essere baciato dalla fortuna.Se non vivi in nessuna delle città citate, puoi comunque acquistare i modelli precedenti del, per esempio, su StockX. Per quanto riguarda le ...

