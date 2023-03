Doris (Mediolanum): "Felici di annunciare il 21° anno di collaborazione con il Giro" (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Per il ventunesimo anno consecutivo Banca Mediolanum è sponsor della Maglia Azzurra del Giro d'Italia. Si tratta di una collaborazione longeva e proficua che siamo lieti di rinnovare per i prossimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Per il ventunesimoconsecutivo Bancaè sponsor della Maglia Azzurra deld'Italia. Si tratta di unalongeva e proficua che siamo lieti di rinnovare per i prossimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BancaMediolanum : Massimo Doris, Amministratore Delegato di #BancaMediolanum, annuncia il rinnovo della partnership con #RCS per altr… - fisco24_info : Doris (Mediolanum): 'Felici di annunciare il 21° anno di collaborazione con il Giro': (Adnkronos) - L'Amministrator… - TV7Benevento : Ciclismo: Doris (Mediolanum), 'Felici annunciare 21° anno di collaborazione con il Giro' - - fisco24_info : Banca Mediolanum rinnova per altri 3 anni la partnership con Rcs per il Giro d’Italia: (Adnkronos) - Per l’occasion… - ansa_economia : Mediolanum:a febbraio miglior raccolta netta a 1,46 miliardi. Doris, stiamo attraendo nuova clientela qualificata… -