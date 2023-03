Doppio singolo per Anna e L’Appartamento: «Il ballo come metafora di vita» (Di mercoledì 8 marzo 2023) È uscito venerdì 20 gennaio Balla muori e poi ripeti + Vuoi ballare ancora un po’?, il nuovo Doppio singolo di Anna e L’Appartamento, progetto della cantautrice veronese Anastasia Brugnoli. I due brani, prodotti dall’etichetta Senza Dubbi e distribuiti da Believe Digital, anticipano il nuovo EP realizzato con il fondo Nuove Produzioni Discografiche 2022 – 2023 di NUOVOIMAIE. «Mi hanno detto che è una scelta anomala far uscire un Doppio singolo, ma non poteva che essere così. – ci dice Anna e L’Appartamento – Perché la narrazione è comune, anche se i brani non sono stati scritti nello stesso periodo. C’è una continuità tematica, che è la metafora del ballo come espressione di vita. ... Leggi su funweek (Di mercoledì 8 marzo 2023) È uscito venerdì 20 gennaio Balla muori e poi ripeti + Vuoi ballare ancora un po’?, il nuovodi, progetto della cantautrice veronese Anastasia Brugnoli. I due brani, prodotti dall’etichetta Senza Dubbi e distribuiti da Believe Digital, anticipano il nuovo EP realizzato con il fondo Nuove Produzioni Discografiche 2022 – 2023 di NUOVOIMAIE. «Mi hanno detto che è una scelta anomala far uscire un, ma non poteva che essere così. – ci dice– Perché la narrazione è comune, anche se i brani non sono stati scritti nello stesso periodo. C’è una continuità tematica, che è ladelespressione di. ...

