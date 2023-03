Dopo la nascita di un figlio il 18% delle donne è fuori il mercato del lavoro (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quanto emerge dal “Rapporto Plus 2022: Comprendere la complessità del lavoro” , il 18% delle donne è fuori il mercato del lavoro Dopo la maternità ed è un dato preoccupante. Dopo la nascita di un figlio quasi 1 donna su 5 non lavora più. Il 18% delle donne Dopo la maternità resta fuori dal mondo del lavoro Licia Ronzulli al Parlamento Europeo di Strasburgo – Ph Crediti EPA/Christophe KarabaDopo la maternità quasi 1 donna su 5 (18%) tra 18 e i 49 anni non lavora più. Solo il 49% permane nella sua posizione lavorativa, inoltre il dato scende drasticamente al sud dove solo il 29% delle resta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quanto emerge dal “Rapporto Plus 2022: Comprendere la complessità del” , il 18%ildella maternità ed è un dato preoccupante.ladi unquasi 1 donna su 5 non lavora più. Il 18%la maternità restadal mondo delLicia Ronzulli al Parlamento Europeo di Strasburgo – Ph Crediti EPA/Christophe Karabala maternità quasi 1 donna su 5 (18%) tra 18 e i 49 anni non lavora più. Solo il 49% permane nella sua posizione lavorativa, inoltre il dato scende drasticamente al sud dove solo il 29%resta ...

