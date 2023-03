Dopo 10 anni la Nazionale torna a Napoli per sfidare l’Inghilterra: la città si colora di Azzurro. Tutte le iniziative in programma (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Nazionale torna a Napoli Dopo 10 anni: il 23 marzo, lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà la gara Italia-Inghilterra, prima sfida delle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Per l’occasione la città si tingerà di Azzurro per accogliere i ragazzi del Ct Roberto Mancini, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18 circa e fino all’alba del giorno Dopo, e di nuovo le due sere seguenti (22 e 23), il Comune di Napoli – su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi – illuminerà di Azzurro due tra i luoghi simbolo della città, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. All’arrivo alla Stazione Centrale, mercoledì 22 marzo, una delegazione della ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) La10: il 23 marzo, lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ ospiterà la gara Italia-Inghilterra, prima sfida delle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Per l’occasione lasi tingerà diper accogliere i ragazzi del Ct Roberto Mancini, in arrivo da Coverciano la sera prima: dal pomeriggio del 21 marzo, alle ore 18 circa e fino all’alba del giorno, e di nuovo le due sere seguenti (22 e 23), il Comune di– su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi – illuminerà didue tra i luoghi simbolo della, il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza Municipio. All’arrivo alla Stazione Centrale, mercoledì 22 marzo, una delegazione della ...

