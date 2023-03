Don’t forget the lyrics | Mirko Castrucci | quanto ha vinto finora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enzo97736396 : @AleStonata @AleStonata 100% Italia – 455 2.10 (Nicola Savino) Cash or Trash? – 448 2.50 (Paolo Conticini) Don’t… -

Sul Nove la prima tv dithe Lyrics 583.000 e 2.7%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.595.000 (26.8%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.496.000 (21.3%). Nel daytime da segnalare al mattino ...Nove,the lyrics : 583.000 spettatori (2,7%);. Tv8, 100% Italia : 455.000 spettatori (2,1%). Ascolti tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie ......56 - LOVE IS IN THE AIR 03:36 - TEMPESTA D'AMORE 17 NOVE 18:15 - Delitti a circuito chiuso 3 Stagione Ep.10 19:15 - Cash or Trash - Chi offre di più - 1V 3 Stagione Ep.17 20:20 -the ...