Donne (troppo) multitasking, la psicologa: «Il 40% va in burnout» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando l’equilibrio non c’è più, lascia posto all’esaurimento, alla sensazione di alienazione dalle attività lavorative e alla riduzione delle performance. Ne abbiamo parlato con Francesca Cavallini Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando l’equilibrio non c’è più, lascia posto all’esaurimento, alla sensazione di alienazione dalle attività lavorative e alla riduzione delle performance. Ne abbiamo parlato con Francesca Cavallini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gabriel43288527 : Auguri a tutte le donne. Siete l’asse portante di questo Paese che ancora però troppo spesso è vittima di violenze… - Francesco_858 : RT @Sicilianodoc7: lo scrivo oggi, domani troppo casino, vi ricordo che l'#8Marzo è la #festadelladonna in memoria delle donne rimaste vitt… - top10libri_it : BESTSELLER #5: Donne che pensano troppo Susan Nolen-Hoeksema, Ilaria Maggioni editore Libreria Pienogiorno EUR 1… - hulabic : Tizio del tweet bait dei they them e xsone grasse sicuro si fa i segotti sulle donne trans ma ha paura di ammetterl… - SPYit_official : La top model Bianca Balti: “Ho provato a farlo con le donne ma amo troppo il pene, la vagina non fa per me” #belve… -