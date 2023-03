Donne sempre più protagoniste del mercato immobiliare (Di mercoledì 8 marzo 2023) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, negli ultimi anni sono sempre di più le Donne che acquistano casa. Sul totale delle compravendite realizzate nel corso del 2022 dalle agenzie del Gruppo, il 28,5% è rappresentato dalla componente femminile, percentuale che è in crescita rispetto al 2021 quando si fermava al 27,6%. Il 50,6% delle Donne che acquistano casa è single. L’abitazione principale prevale tra le motivazioni di acquisto (74,5%), ma si segnala un buon 18,3% di chi acquista per investimento, percentuale in aumento dal 2021 (era al 17,2%). La tipologia preferita come abitazione principale dalle acquirenti donna, con il 36,2%, è il trilocale, segue il bilocale (26,9%). In generale il 73,1% delle Donne che acquistano ha un’età compresa tra 18 e 54 anni. Del 18,3% delle ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 marzo 2023) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, negli ultimi anni sonodi più leche acquistano casa. Sul totale delle compravendite realizzate nel corso del 2022 dalle agenzie del Gruppo, il 28,5% è rappresentato dalla componente femminile, percentuale che è in crescita rispetto al 2021 quando si fermava al 27,6%. Il 50,6% delleche acquistano casa è single. L’abitazione principale prevale tra le motivazioni di acquisto (74,5%), ma si segnala un buon 18,3% di chi acquista per investimento, percentuale in aumento dal 2021 (era al 17,2%). La tipologia preferita come abitazione principale dalle acquirenti donna, con il 36,2%, è il trilocale, segue il bilocale (26,9%). In generale il 73,1% delleche acquistano ha un’età compresa tra 18 e 54 anni. Del 18,3% delle ...

