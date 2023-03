Donne nel vino, dai vigneti una lezione di gender equality (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - La vendemmia è donna. Dal settore vitivinicolo, infatti, arriva un modello virtuoso di presenza femminile, sia per quantità che per qualità delle addette, spesso in ruoli dirigenziali. Secondo Coldiretti, le Donne impiegate che lavorano nel comparto della produzione del vino sono 14mila. Il trenta per cento del totale. Spesso responsabili o titolari, in prima fila in aziende che esportano in tutto il mondo. Imprenditrici e manager affermate, come Chiara Soldati, Ceo dell'azienda piemontese La Scolca. Nominata Cavaliere al lavoro proprio per l'impegno nel settore vitivinicolo, Soldati spiega all'AGI che “il merito non ha genere. Però le Donne portano un valore aggiunto, dato da un coraggio ancestrale, da una capacità di mediazione importante e da una maggiore sensibilità verso le relazioni interpersonali unito a un approccio ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - La vendemmia è donna. Dal settore vitivinicolo, infatti, arriva un modello virtuoso di presenza femminile, sia per quantità che per qualità delle addette, spesso in ruoli dirigenziali. Secondo Coldiretti, leimpiegate che lavorano nel comparto della produzione delsono 14mila. Il trenta per cento del totale. Spesso responsabili o titolari, in prima fila in aziende che esportano in tutto il mondo. Imprenditrici e manager affermate, come Chiara Soldati, Ceo dell'azienda piemontese La Scolca. Nominata Cavaliere al lavoro proprio per l'impegno nel settore vitivinicolo, Soldati spiega all'AGI che “il merito non ha genere. Però leportano un valore aggiunto, dato da un coraggio ancestrale, da una capacità di mediazione importante e da una maggiore sensibilità verso le relazioni interpersonali unito a un approccio ...

