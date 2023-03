(Di mercoledì 8 marzo 2023) "Per ridurre il gender gap sono necessari alcuni cambiamenti;innanzitutto un'implementazione del welfare aziendale a supporto delle famiglie, per permettere la conciliazione dei tempi divita - lavoro ...

Rispetto al 2020 - ha aggiunto la- le imprese femminili sono diminuite di 2000 unità nel ...ripresentato una proposta di legge per ridurre dal 60% al 51% la soglia di partecipazione di...... attualmente solo il 19% dei laureati in tali discipline sono, mentre il 40% sono uomini" - ... Simona Flavia Malpezzi, Presidente gruppo del Partito democratico al Senato, Elena, ...... Cerebro e Vascolari della XIX legislatura, promosso dalla Senatrice, che durante l'... Lesolo le più colpite, non soltanto per un'aspettativa di vita più lunga rispetto agli uomini, ma ...

Donne, Murelli: Sostenere pmi per maggiore inclusione di genere

I numeri sulle malattie cardio, cerebro vascolari, nel nostro Paese sono in costante aumento, con un grosso impatto sul Sistema Sanitario Nazionale. Come stanno gli italiani e le possibili soluzioni i ...