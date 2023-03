Donne e lavoro, in aumento gli infortuni: “Riflesso della segregazione occupazionale. Spesso sono lavoratrici precarie e più esposte ai rischi” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La cartina tornasole sta tutta in due percentuali: gli infortuni sul lavoro tra le Donne sono aumentati del 42% tra il 2021 e il 2022, tra gli uomini del 16%. Un distacco di quasi trenta punti percentuali, dentro cui si riflette un ampio spettro di diseguaglianze di genere descritto dal Dossier Donne dell’Inail su infortuni e malattie professionali. In tutto gli infortuni sul lavoro delle Donne sono stati 286.000. A pesare sul bilancio è ancora il Covid, con il contagio che colpisce soprattutto i settori di lavoro in cui sono impiegate in grande maggioranza le Donne. Primi tra tutti i servizi legati alla sanità, con il 68% (215.487) dei contagi che ha riguardato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La cartina tornasole sta tutta in due percentuali: glisultra leaumentati del 42% tra il 2021 e il 2022, tra gli uomini del 16%. Un distacco di quasi trenta punti percentuali, dentro cui si riflette un ampio spettro di diseguaglianze di genere descritto dal Dossierdell’Inail sue malattie professionali. In tutto glisuldellestati 286.000. A pesare sul bilancio è ancora il Covid, con il contagio che colpisce soprattutto i settori diin cuiimpiegate in grande maggioranza le. Primi tra tutti i servizi legati alla sanità, con il 68% (215.487) dei contagi che ha riguardato le ...

