"Donnarumma sotto tiro": la voce esplosiva a poche ore dallo scontro decisivo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gigio Donnarumma è nel mirino. Dopo le ultime papere con il Psg, l'ex portiere del Milan non sta attraversando un momento facile e mai come adesso rischia davvero il posto. Come sottolineano i giornali francesi, le prestazioni di Gigio danno al Psg sicurezza e insicurezza, un ossimoro per descrivere davvero la permanenza del portiere a Parigi in questo "secondo tempo" della carriera di Gigio. A questo punto la partita con il Bayern Monaco che vale una stagione di fatto diventa il banco di prova finale di Donnarumma. Un banco di prova che potrebbe cambiare la stagione del Psg e anche quella del portiere della Nazionale italiana. Giocherà con gli occhi puntati addosso e la stampa d'oltralpe, come ricorda Repubblica, non ha avuto certo giudizi teneri nei suoi confronti. E così il portiere dovrà giocare col fiato sul collo. In tanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gigioè nel mirino. Dopo le ultime papere con il Psg, l'ex portiere del Milan non sta attraversando un momento facile e mai come adesso rischia davvero il posto. Comelineano i giornali francesi, le prestazioni di Gigio danno al Psg sicurezza e insicurezza, un ossimoro per descrivere davvero la permanenza del portiere a Parigi in questo "secondo tempo" della carriera di Gigio. A questo punto la partita con il Bayern Monaco che vale una stagione di fatto diventa il banco di prova finale di. Un banco di prova che potrebbe cambiare la stagione del Psg e anche quella del portiere della Nazionale italiana. Giocherà con gli occhi puntati addosso e la stampa d'oltralpe, come ricorda Repubblica, non ha avuto certo giudizi teneri nei suoi confronti. E così il portiere dovrà giocare col fiato sul collo. In tanti ...

