Donna uccisa nel Reggino, fermato il compagno (Di mercoledì 8 marzo 2023) Una Donna di nazionalità ucraina di 35 anni, della quale non è ancora stata resa nota l'identità, è stata uccisa a Rosarno, nell'appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. L'uomo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Unadi nazionalità ucraina di 35 anni, della quale non è ancora stata resa nota l'identità, è stataa Rosarno, nell'appartamento in cui viveva con il, anche lui ucraino. L'uomo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : Donna ucraina uccisa in casa nel Reggino, fermato il compagno - NotizieVirgilio : ?? Uccisa a poche ore dalla Festa della donna: fermato il compagno in fuga - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Rosarno (Reggio Calabria), donna uccisa in casa: polizia ferma il compagno dopo la fuga #femminicidio #8marzo https:/… - MediasetTgcom24 : Rosarno (Reggio Calabria), donna uccisa in casa: polizia ferma il compagno dopo la fuga #femminicidio #8marzo - fanpage : Il femminicidio si è consumato nella serata di ieri, alla vigilia della Giornata Internazionale delle Donne. Una do… -