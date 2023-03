Donna uccisa in casa, fermato il compagno (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'8 marzo, Giornata internazionale della Donna, macchiata di sangue. Una Donna di nazionalità ucraina di 35 anni è stata uccisa a Rosarno (Reggio Calabriia), nell'appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'8 marzo, Giornata internazionale della, macchiata di sangue. Unadi nazionalità ucraina di 35 anni è stataa Rosarno (Reggio Calabriia), nell'appartamento in cui viveva con il, anche lui...

Chi ha sabotato il gasdotto Nord Stream: le notizie del giorno 8 Marzo: uccisa una donna ogni 70 ore. Aumentano violenze sessuali e femminicidi. Secondo la relazione sulle donne vittime di violenza " curato dalla Direzione centrale della polizia criminale - c'è stata una ... Rosarno, accoltella e uccide la compagna: arrestato Una donna di nazionalità ucraina di 35 anni della quale non è ancora stata resa nota l'identità, è stata uccisa a Rosarno, nell'appartamento in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. L'uomo è ... Una 35enne ucraina uccisa in casa a Rosarno: fermato il compagno della donna A Rosarno, una 35enne di origini ucraine è stata uccisa nella casa in cui viveva con il compagno, anche lui ucraino. L'uomo è stato fermato nella ... Sul corpo della donna, sono stati riscontrati molti ... Sono 125 le donne uccise nel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane ... c'è stato un aumento dei casi in cui la vittima è donna: da 112 del 2019 a 125…