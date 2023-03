Domani è la Giornata Mondiale del Rene, sono oltre 4 mln gli italiani affetti da malattia renali croniche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Grazie ai progressi della scienza, anche farmacologica, giocando d’anticipo con la prevenzione, e facendo leva sui benefici offerti dalla terapia dietetico-nutrizionale, il carico della malattia renale cronica, per pazienti e caregiver, può e deve oggi essere attenuato e gestito nel tempo. Lo vuole ricordare la comunità medico-scientifica in occasione della Giornata Mondiale del Rene del 9 marzo, accendendo i riflettori soprattutto sulla necessità di rafforzare le strategie di prevenzione per ridurre l’impatto della malattia e i costi sociali ed economici ad essa correlati. In Italia, la malattia renale cronica interessa circa il 10% della popolazione adulta, percentuale che sale al 50% in presenza di comorbidità quali diabete, ipertensione arteriosa, obesità e ipercolesterolemia. La ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) Grazie ai progressi della scienza, anche farmacologica, giocando d’anticipo con la prevenzione, e facendo leva sui benefici offerti dalla terapia dietetico-nutrizionale, il carico dellarenale cronica, per pazienti e caregiver, può e deve oggi essere attenuato e gestito nel tempo. Lo vuole ricordare la comunità medico-scientifica in occasione delladeldel 9 marzo, accendendo i riflettori soprattutto sulla necessità di rafforzare le strategie di prevenzione per ridurre l’impatto dellae i costi sociali ed economici ad essa correlati. In Italia, larenale cronica interessa circa il 10% della popolazione adulta, percentuale che sale al 50% in presenza di comorbidità quali diabete, ipertensione arteriosa, obesità e ipercolesterolemia. La ...

